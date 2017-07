Chef Hélio Loureiro esteve na Misericórdia de Arcos de Valdevez

O reconhecido Chef Hélio Loureiro esteve na Misericórdia de Arcos de Valdevez para ministrar formação e proporcionar a degustação de um prato aos utentes do refeitório da SCMAV.



No dia 29 de junho, da parte de tarde, as colaboradoras da cozinha da Santa Casa de Misericórdia puderam assistir à preparação e degustação de dois pratos vegetarianos. Esta formação tinha como objetivo cozinhar reduzindo o teor de sal e introduzir a temática “vegan”. Durante a confecção, o chef transmitiu o seu conhecimento relativo à gastronomia nacional, hábitos e costumes que se mantiveram ou desapareceram, esclarecendo a todas as presentes as dúvidas que iam surgindo sempre de forma muito afável. Depois de duas horas de formação foi possível degustaram os pratos de Ratatouille e Estufado de Lentilhas com Couscous de Sem entes de Girassol, cujo sal foi substituído por ervas aromáticas.



No dia seguinte, com o tema “100% Alimento”, o chef cozinhou “Salteado de Peru com Cogumelos”. Desde manhã cedo que este começou a preparar o repasto numa espécie de Show cooking de forma que, à medida que iam passando, as pessoas podiam observar e conversar com o chef. Todos os que se dirigiram ao refeitório da SCMAV para usufruir do seu almoço puderam degustar o prato. Além disso, conseguiram eternizar o momento através de fotografias que o chef, gentilmente, tirou.



Esta experiência foi possível devido a SCMAV ter sido eleita pela Gertal, para promoção deste evento relevando, desta forma a dimensão e excelente trabalho desenvolvido pela equipa de nutrição e alimentação da Misericórdia de Arcos de Valdevez.

