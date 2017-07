Ritmos quentes e tradicionais animam Braga no fim do mês

Braga é mais uma vez palco de um grande desfile repleto de animação, em tudo semelhante a um corso carnavalesco do Brasil, no próximo dia 29. Este é o ponto alto do programa de mais uma edição ‘Do Bira ao Samba’, que volta a encher a cidade de artes e de animação durante dois dias.

Organizado pelo Grupo Bomboémia, o evento ‘Do Bira ao Samba’ vai contar com nomes sonantes como Terrakota, Galandum Galundaina, Samba Sem Fronteiras, Velha Gaiteira, Pauliteiros de Miranda do OUP, para além do Monumental Cortejo Fora d’Época, que sai à rua às 20 horas do próximo dia 29, a partir do Arco da Porta Nova em direcção à Avenida Central.



O programa decorre nos dias 28 e 29, contemplando uma série de actividades que vão ser promovidas na Avenida Central e logo no primeiro dia com uma oficina de cavaquinho, orientada pelo músico bracarense Daniel Pereira Cristo, uma oficina de gaita de foles, por Ricardo Santos - da Velha Gai teira, uma oficina de percussão tradicional por André Nunes - pelo Retimbar e ainda uma oficina de danças tradicionais & baile, pelos NEFUP.



Pela noite dentro do primeiro dia ‘Do Bira ao Samba’ a animação está garantida com os grupos tradicionais supramencionados. Destaque para a área de arte em performance na primeira tarde do evento com a pintura de modelo vivo (folclorista e sambista) e ilustração de portas - uma iniciativa orientada pela Bragartes e Blaart.



O segundo dia ‘Do Bira ao Samba’ arranca com um workshop de capoeira, pelos Capoeira Sul da Bahia, e pelo workshop de samba no pé por Ana Machado - dos Bomboémia.

A animação da tarde do segundo dia do evento está garantida pelas escolas de samba (Real Imperatriz e Unidos de Vila Régia) e várias Batucadas (Batalá Barcelona, Batucada Radical La Torzida, Batalá Badajoz) e vários workshops de ritmos quentes e alegres vindos do Brasil e Espanha.



