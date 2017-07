André Fontes é reforço do Gil Vicente

Está garantido mais um reforço para o Gil Vicente atacar a nova temporada na II Liga. Trata-se de André Fontes, médio de 32 anos, que chega do Penafiel. Experiente jogador assinou contrato por uma temporada com o clube barcelense e assume-se uma peça determinante no grupo para o técnico Jorge Casquilha, pela experiência e conhecimento do campeonato.



O médio foi, ontem, oficializado pelo clube de Barcelos nas redes sociais, numa publicação com o vice-presidente Francisco Senra da Si lva, após a assinatura do vínculo contratual.



André Fontes junta-se, assim, aos restantes reforços já anunciados pelo Gil Vicente para 2017/18: Rui Sacramento (guarda-redes), Vítor Farias (defesa central), Luís Tinoco (lateral esquerdo), Mayasi Kimpala (lateral esquerdo), Rui Faria (defesa), Nanú (defesa), Miguel Abreu (médio), James Igbekeme (médio), Jumisse (médio), Ulrich N’Nomo (avançado), Issa Baradji (avançado), Brayan Riascos (avançado) e Alioune Fall (avançado).



