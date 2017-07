Prémio europeu para professor de Barcelinhos

Rui Baptista, professor na Escola Secundária de Barcelinhos, foi distinguido com o prémio europeu Best STEM Teacher Award, na categoria de Joint Projects (projectos de parceria).

A Escola Secundária de Barcelinhos tem apostado na dinamização de projectos que promovam o conhecimento científico, aplicado às novas tecnologias, através do estudo de aplicações para novos materiais inteligentes (smart materials).



Nesse âmbito, foi desenvolvido o projecto ‘Matters of Matter - Future Materials in Science Education’, coordenado por Rui Baptista. O docente apresentou na Hungria, no Festival Science on Stage Europe - 2017, o trabalho desenvolvido pela equipa Erasmus+ , constituída por alunos dos Cursos de C iências e Tecnologias, do 10.º ao 12.º ano e de mais três escolas europeias: Alemanha, Irlanda e Itália.



O prémio Best STEM Teacher Award atribuído a Rui Baptista é o reconhecimento da qualidade desse trabalho desenvolvido, da sua relevância para os alunos e professores da equipa Erasmus+ e para toda a comunidade escolar. O prémio foi partilhado com a professora italiana Annamaria Lisotti, envolvida no mesmo projecto.

‘Inventar o futuro da educação científica’ foi tema desta edição de 2017 do Science on Stage, que decorreu em Debrecen, na Hungria. Portugal esteve presente com uma delegação de 10 professores.

Do grupo de 450 professores presentes noc ertame foram premiados apenas nove docentes,

