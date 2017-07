EPATV distinguida pela Fundação Ilídio Pinho

autor Redacção num. de artigos 32973

O projecto Detetox II - Microtest Kit Aplicado a Produtos Licorosos, criado por alunos da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV), foi distinguido com uma menção honrosa pela Fundação Ilídio Pinho.



O Prémio foi entregue no passado dia 30, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, pelo Eng. Ilídio Pinho, e pelo presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, e na presença da directora Pedagógica da EPATV, Sandra Monteiro.



A EPAT V aposta todos os anos em projectos que se destacam de forma muito positiva no âmbito científico. Este projecto é das alunas Bruna Silva, Helena Sousa e Daniela Fernandes, do Curso Técnico de Análise Laboratorial, orientadas pela docente Manuela Caçador.

O programa Ciência na Escola quer ajudar os jovens a descobrir o seu sentido vocacional e inovador e a potenciar futuros cidadãos empreendedores e realizados. Esta iniciativa mexe com os centros de investigação das escolas e cria motores no desenvolvimento e progresso da sociedade.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas