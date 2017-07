Adere-Minho homenageou José Manuel Barbosa com a atribuição do nome a auditório

A Adere- Minho (Associação de Desenvolvimento Regional do Minho) atribuiu ontem o nome de José Manuel Barbosa ao auditório da instituição, sediada em Soutelo.

A cerimónia, que contou com a presença da viúva e dois filhos de José Manuel Barbosa, assinalou o primeiro aniversário da morte do sócio- fundador número 2 e vice-presidente da Adere-Minho durante 20 anos.



Num discurso emocionado, o presidente da direcção da Adere-Minho. Abílio Vilaça, classificou José Manuel Barbosa como um exemplo a seguir a todos os níveis.

“Era um homem de causas, da cidadania e de princípios bons”, disse Abílio Vilaça, lembrando que José Manuel Barbosa desempenhou vários cargos em diversas instituições (desde a Associação Comercial de Braga até à Confederação do Comércio de Portugal) sempre de forna voluntária, mas “com responsabilidades assumidas e com muito tempo pessoal e familiar dado às causas em que acreditava”.



Sobre a atribuição do nome do antigo dirigente associativo ao auditório da instituição, Abílio Vilaça destacou que “ficará para sempre ligado a um espaço que foi, também, a escol a de Salgado Zenha e de Souto Moura, e que contribuiu como fórum de agência de desenvolvimento, como escola de esperança e de sociedade. O exemplo do nosso homenageado deve constituir um tónico de revitalização de todos os que podem e devem contribuir para o desenvolvimento da sociedade”, salientou o presidente da direcção da Adere-Minho.



Luís Barbosa, em nome de todos os colaboradores da Adere-Minho, lembrou José Manuel Barbosa como “um homem simples e discreto, sempre com um sorriso no rosto”.

Visivelmente emocionada, e em nome da família, a filha de José Manuel Barbosa, Inês Barbosa, frisou que “é bom poder partilhar a dor da ausência física. É bom ter momento, como este, para celebrar a sua vida”.



A sessão ficou ainda marcada pela entrega dos diplomas aos vencedores do concurso Inovarte 2015 (o ano passado não se realizou devido aos problemas de saúde de José Manuel Barbosa, júri residente do concurso).

Todos os presentes receberam a brochura ‘Homenagem a José Manuel Barbosa 1948 - 2016’, com fotos dos vários eventos em que participou o homenageado.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas