Plano de Paisagem de Paredes de Coura é exemplo para o Conselho da Europa

autor Redacção num. de artigos 32976

O Plano de Paisagem das Terras de Coura, o primeiro do país foi escolhido, pelo Conselho da Europa, para ser apresentado na República Checa, durante a 19.ª reunião daquela organização internacional. “A nossa paisagem é de uma riqueza inestimável e património único. Até para o turismo. Quem não compreende isto, não compreende o futuro”, garantiu o presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura,Vítor Paulo Pereira, assumindo que é “uma ferramenta que permitirá conciliar os interesses do desenvolvimento com os interesses da gestão e da protecção”.



Organizada pelo Conselho da Europa, esta 19ª Reunião do Conselho sobre a implementação da Convenção Europeia da Paisagem terá lugar entre os dias 5 a 7 de Setembro na cidade de Brno, na República Checa, e não deixa de ser motivo de enorme orgulho para os courenses.

No decorrer do seminário sobre o Plano de Paisagem das Terras de Coura - uma reunião de trabalho, com deambulação pela paisagem do território com todas as entidades en volvidas, o autarca voltou a enfatizar a importância desta ferramenta, que permitirá “conciliar os interesses do desenvolvimento com os interesses da gestão e da protecção”.



A elaboração do plano visa a definição de Unidades de Paisagens que caracterizam o território de Paredes de Coura, assim como a definição dos seus objectivos de qualidade, terminando com a elaboração de um Programa de acções, projectos e medidas de protecção, gestão e ordenamento para as Unidades de Paisagem.



O processo conta, em todas as fases, com o envolvimento da população, contribuindo para a sua percepção sobre a paisagem local.



Paredes de Coura não é só o primeiro município do país a elaborar um Plano de Paisagem, como a participação pública teve grande envolvimento da população, nomeadamente da comunidade escolar nas diversas sessões onde os alunos das escolas do concelho foram convidados a refletir sobre a paisagem das Terras de Coura, identificando problemas e perspectivando soluções.

