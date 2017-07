Arranque do troço da ecovia sobre o Rio Âncora e Cancioneiro marcam aniversário de Vila Praia de Âncora

No próximo sábado, Vila Praia de Âncora celebra o 93º aniversário. A Câmara Municipal de Caminha vai assinalar a elevação de Vila Praia de Âncora com várias actividades, com destaque para o inicio da construção do troço da Ecovia sobre o Rio Âncora (futuro Passeio Dr. Francisco Sampaio) e o espectáculo Cancioneiro do Concelho de Caminha.

O dia 8 de julho é um marco histórico para os ancorenses. Este ano, nesse dia, celebram os 93 anos de elevação de Gontinhães a Vila Praia de Âncora. A Câmara Municipal não podia ficar indiferente e vai assinalar a efeméride com vários momentos importantes.

O dia começa com o hastear da Bandeira de Vila Praia de Âncora, na Praça da República, pelas 9H00. Esta cerimónia conta com o apoio da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora.

Pelas 09H30, terá lugar o início da construção do troço da Ecovia sobre o Rio Âncora, futuro ‘Passeio Dr. Francisco Sampaio’. Recorde-se que esta obra já está adjudicada e constitui a segunda parte de uma empreitada em curso, muito importante para o concelho de Caminha - 'Infraestruturas para valorização e visitação de áreas classificadas no concelho de Caminha', no âmbito da Polis Litoral Norte. Em execução encontra-se o troço entre a Capela de Santo Isidoro e as Camboas, que vai permitir a ligação de Moledo a Vila Praia de Âncora. Sábado iniciar-se-á então o troço da Ecovia sobre o Rio Âncora. O ponto de encontro para esta cerimónia será o topo sul da marginal de Vila Praia de Âncora.

Da parte da tarde, a partir das 15H30, vai decorrer o II Encontro de Bombos de Vila Praia de Âncora. Este segundo enc ontro vai juntar o Grupo de Bombos de Vila Praia de Âncora; o Grupo de Bombos ‘Só Pedra’ de Portunhos (Coimbra); o Grupo de Pauliteiros de Vila Nova de Anços (Coimbra); o Grupo de Bombos de Fragoso (Barcelos); o Grupo de Bombos de S. Tiago de Poiares (Ponte de Lima); o Grupo de Bombos de S. Tiago de Sopo (Vila Nova de Cerveira) e o Grupo de Bombos ‘Vira a Bombar’ (Azevedo, Caminha). Esta atividade é organizada pelo Grupo de Bombos de Vila Praia de Âncora e conta com o apoio do Município de Caminha e da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora.



O dia termina com a apresentação do Cancioneiro do Concelho de Caminha, que terá lugar no Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, pelas 22H00.

O Cancioneiro do Concelho de Caminha é um espetáculo extraordinário e absolutamente original que envolve dezenas de músicos e artistas caminhenses. Trata-se de um trabalho construído ao longo de um ano, que inclui 14 músicas, criadas para cada uma das freguesias do concelho. O projeto musical e artístico resulta de uma proposta feita à Câmara por César Magalhães, músico e compositor, natural de Vila Praia de Âncora.







Programa:

09H00 - Hastear da Bandeira de Vila Praia de Âncora

Local: Praça da República

09H30 - Inicio da construção do troço da Ecovia sob o Rio Âncora (futuro Passeio Dr. Francisco Sampaio)

15H30 - II Encontro de Bombos

Local: Parque Dr. Ramos Pereira

22H00 - Cancioneiro do Concelho de Caminha

Local: Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora

