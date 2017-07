Câmara de Guimarães lança incubadora rural para gerir bolsa de terras

A Câmara Municipal de Guimarães, no âmbito da promoção de Projectos Inovadores e Pioneiros, propõe-se dinamizar uma Incubadora de Base Rural. Um instrumento que pretende impulsionar empreendedores, que não dispondo de recursos pretendem transformar ideias em negócios.

A cerimónia de lançamento desta iniciativa é na sexta-feira, 7 de Julho, pelas 9.30 horas, no Laboratório da Paisagem, e conta com a presença do presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, e do consultor e empresário agrícola, José Martino, um dos principais impulsionadores deste projecto.



“A principal característica inovadora é a disponibilização de Terras através de um Banco e Bolsa de Terras”, afirmou José Martino. O Município de Guimarães dispõe-se através do Banco de Terras a arrendar terrenos agrícolas e florestais, cujos proprietários, de forma voluntária, os coloquem para subarrendamento.



“Este instrumento de desenvolvimento rural pretende ajustar o desequilíbrio entre a dimensão das propriedades e as dimensões de economia de escala, quer para actividades agrícolas quer florestais”, acrescentou José Martino.



Desta forma, “esta incubadora irá potencializar a moderna forma de gestão sendo um instrumento eficaz de prevenção de fogos e incêndios florestais, já que limita a massa combustível e pr omove o desenvolvimento de mosaicos intercalados de agricultura e floresta”, sublinhou o consultor.



A Incubadora de Base Rural procura afirmar-se como uma estrutura de fomento do empreendedorismo qualificado e criativo nas áreas de produção agrícola, florestal, indústria agroalimentar, serviços conexos e tecnologia aplicada, disponibilizando, para o efeito, um conjunto de serviços e apoios de cariz imaterial, complementado por um banco e uma bolsa de terras.

À semelhança de uma incubadora de empresas generalista, a Incubadora de Base Rural concentra em si um conjunto de infraestruturas e serviços integrados e uma estrutura de recursos humanos dedicada ao apoio de promotores de ideias e planos de negócio, acompanhando-os desde a definição da ideia até ao lançamento do projecto.



É objectivo central da Incubadora ajudar e apoiar os proponentes de projectos de empreendedorismo de base rural, disponibilizando-lhes meios e condições favoráveis à transformação de ideias e projectos inovadores em planos de negócios e estes em organizações empresariais de sucesso.



Guimarães afirma-se assim, à escala nacional, como um polo de atracção das iniciativas empreendedoras de base rural, providenciando para tal as melhores condições de suporte (incubação) para o desenvolvimento, aceleração e consolidação das mesmas.

