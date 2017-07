Castelo do Neiva recriou lançamento da jangada

O Grupo Folclórico e Etnográfico de Castelo do Neiva organizou uma recriação do lançamento da jangada de sargaço na praia da freguesia. A iniciativa teve por objectivo divulgar esta antiga tradição da freguesia, conhecida pelos sargaceiros e pela utilização do sargaço para fertilizar os campos.

Esta tradição da freguesia, que consistia em transportar num carro de bois uma jangada com o sargaço foi a forma encontrada pelo grupo folclórico para lembrar as suas tradições.



Fundado em 22 de Março de 1975, o Grupo tem vindo a preservar a etnografia, os usos, costumes e tradições de Castelo do Neiva, tendo efectuado uma recolha profunda junto das pessoas mais antigas. No final da década de 70, o Grupo veio a adoptar os trajes utilizados na faina marítima (pesca e apanha do sargaço) em conjunto com os utilizados em terra, quer no trabalho, quer aos domingos ou ainda nas romarias. Uma enorme variedade e uma simbiose bem conseguida entre o mar e a terra que estão in timamente ligados a Castelo do Neiva. Quem trabalha no mar, sobretudo na apanha do sargaço, trabalha também a terra. Daí a diversidade de trajes usados pelo Grupo. É que após a apanha do sargaço, a mulher e homem despiam o traje adequado à actividade (branqueta) e vestiam o traje do trabalho na terra. Isto para além dos usados nos dias de festa e para os domingos.



Ao longo do seu historial o Grupo organizou diversos festivais de folclore com a presença dos mais diversos grupos. A partir de 1993 tem organizado também um festival por altura do seu aniversário, que ocorre a 22 de Março.



Ao longo destes anos o Grupo fez mais de 1000 actuações e representações e, em 2001, a Câmara Municipal de Viana do Castelo atribui aos seus membros o diploma de Cidadãos de Mérito pelos relevantes serviços prestados á comunidade vianense na preservação do património cultural.



