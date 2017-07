Programa Municipal decorre até 30 de Julho em vários espaços públicos do concelho de Famalicão

autor Redacção num. de artigos 32988

Mais de 1600 famalicenses começaram o Verão na melhor forma possível, praticando exercício físico e participando nas aulas do Move-te, um programa desportivo promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em parceria com cerca de 30 instituições desportivas do concelho, que decorre até 30 de Julho em vários espaços públicos do concelho.



Pouco mais de quinze dias se passaram desde o arranque do programa, que ainda nem vai a meio, e já mais de milhar e meio de pessoas responderam positivamente ao desafio, o que tem superado as expectativas. “Temos tido muita gente nas aulas, pessoas de todas as idades que aproveitam esta oportunidade para praticar exercício físico ao ar livre”, refere a propósito o vereador do desporto do município, Mário Passos, que adianta que esta edição do Move-te “promete bater recordes de participação”.



Ao todo, são cerca de cem aulas de exercício físico ao ar livre conduzidas por professores habilitados e melhor ainda: com entrada gratuita, acessível a todas as idades.



A iniciativa que decorre pelo terceiro ano consecutivo é, este ano, alargada às freguesias de Seide (Junta de Freguesia) e Mogege (Quinta de Pitelas), que se juntam assim a Famalicão (Parque da Devesa, Piscinas Municipais e Praça D. Maria II); Joane (Parque da Ribeira); Ribeirão (Santa Ana); Oliveira S. Mateus (Parque do Quinteiro) e Nine (Largo de Santo António).

Pilates, Zumba, Hip Hop, Combat, Crossfit, Yoga e Aeróbica são apenas alguns exemplos das modalidades que preenchem o calendário, quase diário do “Move-te”.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas