Terras de Bouro: Festas Concelhias em Honra de S. Brás realizam-se a 6 de Agosto

Como é tradição, no domingo das Festas Concelhias realizam-se as celebrações religiosas que contam com a majestosa procissão em Honra de S. Brás onde participam um elevado número de figurados.



O Município de Terras de Bouro lembra que 'só com a presença de crianças, adolescentes, jovens e adultos poderemos recriar Quadros Bíblicos de acordo com a vida de Cristo e dos Santos'.



Neste sen tido, o Município de Terras de Bouro vem solicitar a todos os interessados que queiram participar como figurados na referida procissão, o preenchimento e devolução ao Município de Terras de Bouro (Balcão Único ou via email: div.cultural@gmail.com) da ficha de inscrição disponível na página eletrónica do município até ao próximo dia 21 de julho.



