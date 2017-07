Município de Amares volta a apoiar actividades de verão para ocupação dos tempos livres dos mais novos

A Câmara Municipal de Amares, à semelhança do que tem vindo a acontecer anualmente, volta a colaborar com uma série de entidades do concelho, concedendo apoio à concretização de um conjunto de actividades lúdicas, pedagógicas e desportivas, durante as férias escolares. Proporcionar às crianças e jovens a vivência e a partilha de experiências, assegurando a ocupação dos tempos livres até ao regresso à escola, e facilitar aos pais a conciliação dos horários de trabalho com o período de férias dos filhos, são os principais objectivos deste apoio concedido pelo Município de Amares.



O vereador do Desporto, Isidro Araújo, e a vereadora da Acção Social e Educação, Cidália Abreu, marcaram presença no arranque de algumas dessas actividades, desejando um bom período de férias a todos os participantes. Na ocasião, Cidália Abreu, recordou a importância de disponibilizar uma oferta alargada de actividades para as férias de verão dos pequenos amarenses.

“Temos consciência de que é importante assegurar a ocupação destes tempos livres aos mais novos para que os pais que trabalham e, muitas vezes, não têm facilidade de conciliar os horários de trabalho com o tempo livre dos filhos, sintam que dispõem de uma alternativa para o período de interrupção lectiva”, sublinhou.



“Ano após ano temos vindo a manter este apoio porque consideramos muito importante promover o bem-estar dos mais novos através de momentos de lazer, sociabilidade, partilha e animação, proporcionando, ao mesmo tempo, através das diversas atividades propostas, um conjunto de saberes e aprendizagens que contribuirão para a sua formação pessoal e aquisição de competências”.



O Município de Amares, lembra a vereadora, voltou a apoiar todas as entidades que estão a promover atividades para as férias escolares no concelho de Amares e que solicitaram a colaboração da Autarquia. A cedência de transporte, o acesso às piscinas municipais, de forma totalmente gratuita (sempre que possível), assim como, o pagamento dos almoços, tudo pelo período de um mês, são os contributos prestados pelo Município de Amares a todas as crianças envolvidas nestas actividades.



