Esposende Verão 2017 com mais de 100 eventos em três meses

Já arrancou o programa “Esposende Verão 2017”. Ao longo dos meses de Julho, Agosto e Setembro, mais de cem eventos de animação, cultura, desporto e lazer concorrem para proporcionar o melhor verão tanto aos residentes e aos emigrantes, como aos turistas e visitantes.



Atendendo à natural vocação turística do concelho, o Município de Esposende aposta num programa amplo e diversificado para cativar turistas e visitantes, numa estratégia que visa também o desenvolvimento económico por via da dinamização do comércio e serviços locais.



Aos grandes eventos Galaicofolia e Sons de Verão junta-se, este ano, a Festa da História, um novo conceito de animação cultural da cidade, propondo-se para este ano a temática dos Caminhos de Santiago. O evento, a acontecer entre 24 e 27 de agosto, integra espetáculos de fogo, animação musical, dança, artes circenses, espaço infantil e, como não podia deixar de ser, a gastronomia.



Aliando a vertente cultural ao lazer e entretenimento, a Galaicofolia - 2000 anos de festa”, volta a transformar o Castro de S. Lourenço, em Vila Chã, de 21 a 23 de julho, numa verdadeira aldeia galaica. Estão garantidos dias de verdadeira folia, onde a animação convive com a gastronomia, as recriações históricas, a música, o teatro e a dança, entre muitas e variadas atividades dirigidas a todo o tipo de públicos.



Há muito integrado no circuito de festivais do norte do país, o Festival Sons de Verão promete repetir o sucesso de edições anteriores com concertos com Richie Campbell, Paulo Gonzo e Anselmo Ralph, nos dias 17, 18 e 19 de agosto, respetivamente.



Para além destes eventos macro, o programa Esposende Verão 2017 integra uma grande variedade de outras propostas, como espetáculos de dança, música, teatro, concertos, exposições, feiras e atividades desportivas, animação nas praias e iniciativas para os mais novos. E porque o verão é sinónimo de festa o cartaz inclui as festas e romarias de cada freguesia, mantendo viva a história e tradição locais, que estarão também em evidência no Desfile Histórico, que acontecerá no dia 20 de agosto, na sede do concelho.



De resto, este programa revela-se, ainda, um investimento nas pessoas e instituições locais, na medida em que lhes permite divulgar o trabalho produzido no concelho, nas mais variadas áreas.



Assente no conceito “ver, sentir e viver o concelho” o Esposende Verão 2017 visa proporcionar à população residente ou emigrada e a todos os que visitam ou passam férias em Esposende um verão bastante animado e atrativo, explica o Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira.



“É extremamente importante reforçarmos a dinâmica da cidade e do concelho neste período, consolidando Esposende como um destino de férias e contribuindo para o crescimento da economia local”, refere o Autarca, notando que tal só é possível graças à excelente situação financeira do Município, fruto de uma gestão rigorosa e equilibrada. Benjamim Pereira realça, contudo, que “mantemos o investimento, de resto bem patente no vasto conjunto de intervenções em curso em todas as freguesias do concelho, e a aposta nas mais variadas áreas”.



