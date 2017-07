Amares: Iguarias gastronómicas na mesa do Festival do Bacalhau e do Petisco

A boa gastronomia volta a estar em destaque no concelho de Amares com o II Festival do Bacalhau e do Petisco de Caldelas. O certame gastronómico abre hoje portas e promete ‘fazer as delícias’ dos visitantes ao próximo domingo, no Parque das Termas, em Caldelas, Amares.

Esta é uma iniciativa conjunta promovida pela Câmara Municipal de Amares em parceria com a União das Freguesias de Caldelas, Sequeiros e Paranhos com o intuito de potenciar a gastronomia da região e atrair visitantes ao concelho.



À boa gastronomia junta-se também a animação musical, por isso, motivos não vão faltar para se juntar à festa. A II edição do Festival do Bacalhau e do Petisco mantém o figurino do ano anterior no que diz respeito à uniformização do valor da chamada refeição base, apresentando um menu económico, pelo preço de cinco euros , que inclui arroz de feijão e pataniscas, pão e bebida.



Cada um dos restaurantes (Churrasqueira de Caldelas, o Restaurante Correia e o Restaurante Vale do Homem) terá as suas sugestões, sempre dentro do bacalhau e dos seus derivados.

Este ano, o evento gastronómico apresenta como novidade a colocação de uma tenda no espaço, que servirá como forma de acolher e concentrar os comensais e garantir as melhores condições à realização do evento mediante eventuais condições climáticas adversas.

Hoje e amanhã haverá animação musical ao bom estilo minhoto com a actuação de grupos de música populares.

O programa prevê para hoje diversão com o grupo amarense de musica regional ‘Flor da Primavera’, enquanto a noite de amanhã é dedicada à desgarrada com Ângelo Veloso (‘Anjinho’) e Aguiar de Barcelos.

