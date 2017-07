Esposende tem cinco praias com galardão de ouro

As praias da Ramalha, Apúlia, Ofir-Fão, Cepães e Rio de Moinhos, que ostentam o galardão ‘Qualidade de Ouro’, foram escolhidas pela Deco Proteste para figurar no portal Mais Praia (www.maispraia.pt), uma plataforma de informação sobre as praias costeiras e fluviais portuguesas.



No portal Mais Praia, disponível até ao final da época balnear, é possível encontrar as praias com Bandeira Azul, as que foram reconhecidas como Praias Acessíveis, além de outras informações complementares, relacionadas com vigilância, equipamentos, estacionamento e qualidade da água.



A exemplo dos últimos dois anos, a Deco Proteste disponibiliza esta plataforma, dando a possibilidade aos utentes registados de darem a sua apreciação sobre as praias e denunciar os problemas detetados pelos banhistas, sendo que a Deco Proteste se compromete a reencaminhar a reclamação para a entidade competente com vista à sua resolução.

A novidade da edição deste ano reside na possibilidade de os utilizadores elegerem uma praia que gostariam de ver melhorada - o ‘Amor de Praia’.

Neste sentido, a Deco Proteste disponibiliza cinco mil euros para a realização de uma intervenção que proporcione uma melhoria nas condições de utilização da praia que recolher mais votos.



De entre outras possibilidades, é atribuída especial importância à segurança dos utilizadores das praias, à informação e ao acesso de pessoas com mobilidade reduzida.

A verba será entregue à Câmara Municipal de Esposende ou à Junta de Freguesia da praia respectiva, após uma análise conjunta de projectos de melhorias propostos por estas entidades.



