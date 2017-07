Póvoa de Lanhoso: Deficientes visuais ajudam a dar luz à utopia

Foi um colocar ‘os olhos nas mãos’. Quatro utentes da Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga (AADVDB) participaram, na manhã de ontem, no projecto ‘Dar Luz à Utopia’, que envolveu a Plako, empresa tecnológica sediada no concelho, a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, através do Serviço para a Promoção de Igualdade de Género - SIGO - e da Comissão + Igualdade + Cidadania, e a AADVDB.



O objectivo acção de ontem foi a construção de candeeiros que vão iluminar alguns dos espaços da nova sede da empresa, localizada em Águas Santas. E foi aí que os utentes e técnicos da AADVDB ficaram a conhecer o projecto ‘Utopia’, liderado por Moisés Campos da ‘Plako’.

Um molde construído com garrafas de plástico, reutilizadas, foi o ponto de partida do projecto ‘Dar Luz à utopia’.



Posteriormente, os utentes da AADVDB encheram o referido molde com cimento. Depois de seco, será retirado o molde e pintado o candeeiro, passando a ‘iluminar’ zonas nobres da nova sede daquela empresa.



Refira-se que o projecto ‘Utopia’, onde ficará instalada a sede da Plako, está a ser desenvolvido na freguesia de Águas Santas.

Menor impacto possível para o ambiente é o lema de Moisés Campos. Exemplo disso é o edifício da sede da empresa, construído recorrendo à reutilização de diversos materiais que incluem 2.200 pneus, 11 mil latas de refrigerante e 75 mil rolhas de cortiça, entre outros elementos.

