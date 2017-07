Dia de S. Bento celebrado com eucaristia e procissão

A Irmandade de S. Bento da Porta Aberta celebra, no próximo dia 11 de Julho, o Dia de S. Bento, padroeiro da Europa, no santuário em Terras de Bouro.



A celebração inclui uma eucaristia solene na cripta do santuário, presidida pelo arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, pelas 11 horas, e solenizada pelo Grupo Coral da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde, seguida de procissão.



Entre as 10 e as 18 horas, actua a Banda Musical de Carvalheira em vários espaços do santuário.

Onze de Julho é dia de S. Bento aquele a quem Paulo VI chamou 'de missionário da paz, formador da unidade, mestre da cultura e, principalmente, grande promotor da vida cristã e organizador da vida monástica ocidental. Não foi sem razão que Pio XII lhe chamou Pai da Europa” explica a Irmandade de S. Bento da Porta Aberta em comunicado.

