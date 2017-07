Celorico de Basto proporciona ‘Férias em Movimento’

A união de freguesias de Canedo e Corgo em parceria com o Município de Celorico de Basto está a promover cinco semanas de actividades de Verão para as crianças da União de Freguesias.

Desde o dia 26 de Junho e até 28 deste mês, as crianças da União de freguesias de Canedo e Corgo estarão a usufruir de férias em movimento com múltiplas acções enriquecedoras e divertidas.



“Queremos que as nossas crianças tenham a melhor qualidade de vida possível, queremos que usufruam de serviços de qualidade, que aprendam enquanto brincam, que estejam salvaguardadas em período de férias escolares, e que tenham tudo isso, na sua área de residência” disse o presidente da União de Freguesias, Sérgio Mota.



No passado dia 4, as crianças recebera m a visita do vereador da Educação da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Fernando Peixoto, enquanto usufruíam de uma acção de formação sobre Snagolf, promovida pela associação portuguesa de Snagolf. “É muito bom verificar que estes campos de férias procuram dar o melhor às nossas crianças, promovendo acções que beneficiem o seu desenvolvimento físico e intelectual, sem descurar a parte da diversão que é tão importante nestas idades”, disse o vereador.



Este ‘férias em movimento’ conta com 43 inscritos orientados por seis monitores devidamente credenciados para o efeito. As crianças, ao longo deste período, irão usufruir de visitas à praia, à piscina, ao cinema, ao Pena Aventura, ações de formação e sensibilização e muito mais.



