Bracarenses dominam lista para o Europeu de futebol feminino

O SC Braga domina a convocatória final da selecção nacional para o Europeu de futebol feminino. A lista das 23 futebolistas convocadas para o Euro pelo seleccionador Francisco Neto conta com oito atletas bracarenses - Rute Costa, Sílvia Rebelo, Andreia Norton, Dolores Silva, Melissa Antunes, Vanessa Marques, Jéssica Silva e Laura Luís - com Cristiana Garcia e Diana Gomes de fora da convocatória.



O técnico tinha chamado para o estágio, que teve início na última semana, um grupo de 25 jogadoras, com a ideia de deixar posteriormente duas de fora. Já na última semana, Francisco Neto foi obrigado a chamar uma jogadora de última hora, face à lesão de Cláudia Lima, optando por Cristiana Garcia, do SC Braga. A jogadora acabou, no entanto, por ficar fora das opções finais, bem como Diana Gomes, defesa, igualmente do SC Braga.



Na lista destaca-se a capitã Cláudia Neto, a mais internacional com 106 presença s na selecção principal, num grupo em que se evidencia também a atleta do SC Braga Dolores Silva. Dolores foi a jogadora mais utilizada na fase de qualificação, com Francisco Neto a apostar na médio nos dez jogos disputados.



Lista de 23 convocadas:

guarda-redes: Rute Costa (SC Braga), Patrícia Morais (Sporting) e Jamila Martins (Futebol Benfica); defesas: Carole Costa (Sporting), Matilde Fidalgo (Sporting), Mónica Mendes (FC Neunkirch), Sílvia Rebelo (SC Braga) e Raquel Infante (Levante); médios: Amanda da Costa (Boston Breakers), Andreia Norton (SC Braga), Cláudia Neto (Linköpings FC), Dolores Silva (SC Braga), Tatiana Pinto (Sporting), Fátima Pinto (Sporting), Melissa Antunes (SC Braga) e Vanessa Marques (SC Braga); avançadas: Ana Leite (Sporting), Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Grindavik FC), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (SC Braga), Laura Luís (SC Braga) e Suzane Pires (Santos).



