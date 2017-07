Europeu de Ténis de Mesa em Guimarães

O 60.º Campeonato da Europa de jovens de Ténis de Mesa terá lugar entre os dias 14 e 23 de Julho, no Multiusos de Guimarães, com a participação de atletas de mais de 40 países, num total de cerca de 900 participantes.



É a primeira vez que Portugal organiza um Europeu de Jovens e a primeira vez que Guimarães recebe um evento internacional de Ténis de Mesa, que engloba competições de equipas, singulares, pares e pares mistos, distribuídas por quatro escalões: cadetes masculinos/femininos e juniores masculinos/femininos.



Na competição de equipas irão participar 147 selecções, incluindo os campeões em título: Itália (Juniores Masculinos), Roménia (Juniores Femininos) e Rússia (Cadetes Masculinos e Femininos).

A primeira medalha de Portugal num Campeonato da Europa de Jovens foi obtida por Ricardo Roberto, que conquistou a Medalha de Bronze em Singulares (1994).



Desde então Portugal obteve mais 23 medalhas em Campeonatos da Europa de Jovens, sendo seis de ouro. Marcos Freitas (participação em 8 medalhas), Diogo Chen (6 medalhas), Tiago Apolónia e Jorge Costa (ambos com 3 medalhas) são os portugueses com maior currículo no evento. A última medalha de Ouro de Portugal foi conquistada de forma surpreendente na competição de pares juniores, por Patrícia Maciel e Rita Fins, em 2014.



Na competição deste ano, Tiago Li (n.º 20 do Ranking Europeu) é uma das principais figuras da Selecção Nacional, que vai marcar presença neste Campeonato da Europa a decorrer em Guimarães.

