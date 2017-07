Contratação de guarda-redes volta a ser prioridade no SC Braga

A lesão grave de Tiago Pereira (no menisco do joelho direito) e a sua paragem de três meses, voltou a suar o alarme na SAD do SC Braga para a necessidade urgente de contratar um novo guarda-redes, como já esteve perto de acontecer com Makarizde, transferência, entretanto, abortada face às exigência de última hora do guardião do Moreirense.



Recorde-se que Marafona também está lesionado e o seu regresso à competição está apenas previsto para o próximo ano de 2018. Clube já está no mercado à procura de concorrente directo para Matheus e Tiago Sá.



Até à chegada de um novo reforço para a baliza, o treinador Abel Ferreira chamou ontem o jovem Rogério, guarda-redes dos juniores, que integrou os trabalhos do plantel pr incipal, juntando-se a Matheus e Tiago Sá às ordens do técnico Jorge Vital.



Quanto à pré-temporada, o plantel do SC Braga retomou ontem os trabalhos do estágio, depois do segundo jogo de preparação com o Varzim. Na sessão matinal, que decorreu nos relvados de treino do estádio Municipal, destaque para as reintegrações dos defesas Ricardo Ferreira e Sequeira, também dos avançados Wilson Eduardo e Hassan, que não alinharam no ensaio com os poveiros.



No total, Abel Ferreira contou com 30 jogadores no relvado.

Ausentes dos trabalhos, a recuperar de lesões, continuam Marafona, Mauro, Pedro Neto, Tiago Pereira, e Artur Jorge, defesa central que está também a negociar a saída, por empréstimo, para um clube belga.

