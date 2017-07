Astronauta da Nasa visita Escola de Ciências da Universidade do Minho

Daniel Tany visitará a Escola de Ciências da Universidade do Minho amanhã, sábado, para proferir uma palestra intitulada “Living in Space”, pelas 15.30 horas, no Anfiteatro d a Escola de Ciências, no campus de Gualtar, em Braga.



O evento tem o apoio da Embaixada dos Estados Unidos da América em Portugal e do Planetário - Casa da Ciência de Braga.

