Câmara de Cabeceiras de Basto investe 40 mil euros no reforço e beneficiação das captações de água

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto está a desenvolver trabalhos de reforço e beneficiação das captações de água que abastecem as aldeias de Gondiães, Samão e Torneiro na freguesia de Gondiães e Vilar de Cunhas, no âmbito do processo de transferência da gestão do serviço de abastecimento de água daquela freguesia para a Câmara Municipal e que se encontra em curso.



Os trabalhos agora em execução envolvem a construção de perímetro de protecção, reforço de água captada, execução de câmaras de decantação, limpezas interiores, construção de acessos, pinturas e outros revestimentos de paredes interiores e exteriores.



Os trabalhos realizados visam conferir às origens de água adequada protecção sanitária e ambiental, no sentido de prosseguir o propósito de melhor qualidade da água abastecida para as populações.



Futuramente será ainda realizado um forte investimento na remodelação das redes de abastecimento, construção de novos reservatórios e condutas adutoras, incluindo construção de ramais domiciliários.





O investimento realizado na remodelação e beneficiação do atual reservatório ascendem a valores próximos dos 40.000 euros, despesa prevista no orçamento da Câmara Municipal para 2017.

