Grupo de teatro Boca de Cena estreia “Antítese” no Museu Municipal de Esposende

autor Redacção num. de artigos 32995

O grupo de teatro infantojuvenil Boca de Cena vai levar à cena a peça de teatro “Antítese”, em duas apresentações, nos dias 14 de julho, às 21.30 horas, e 15 de julho, às 18 horas, no Museu Municipal de Esposende, com entrada livre.



O Boca de Cena formou-se em 2016 na sequência de um curso de iniciação ao teatro ministrado no âmbito do CREARTE, programa promovido pelo Município de Esposende com vista ao crescimento da arte teatral no concelho, tendo-se estreado, com assinalável êxito, no passado mês de abril com a representação da Paixão “Passio”, integrado na Semana Santa. Também na área da formação/ação, o CREARTE tem vindo a dar visibilidade aos grupos de teatro amador do concelho - Forjães em Cena, GATA (Grupo Amador Teatro de Fão), GATERC (Grupo Amador Teatro de Esposende - Rio Cávado), JUM (Juventude Unida de Marinhas) e GARFO (Grupo de Artes Recreativas de Fonte Boa), através do Festiama - Festival de Teatro Amador, com apresentações sempre com lotação esgotada. O CREARTE contempla, ainda, o FestiTeatro - Festival de Teatro de Rua, que se tem revelado também um sucesso.

r /> A peça 'Antítese' retrata a busca pelo equilíbrio entre razão e emoção, tendo como personagens Diké, deusa da Justiça, e Esparta e Atenas, que disputam a soberania da Grécia num confronto conhecido como 'Guerra de Peloponeso', em 480 a.C.. No Olimpo, à semelhança dos Deuses gregos, é abordada a ação do homem sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o futuro de uma nação, sendo que a história trilha um curso até à realidade atual, numa encenação e interpretação epicamente emotivas.



Integram o elenco desta peça Inês Santos, Clara Sousa, Francisco Costa, Beatriz Figueiras, Inês Rites, Isis Moreira, Inês Bedulho, Iara Lemos, Sofia Rodrigues, Francisca Losa, Teresa Romano, Sara Costa, Maria Clara Cabral, Inês Torre, Adriana Anjos, Diana Anjos, Mariana Rites, Rita Matos, Tiago Bedulho, Maria Pimenta, Vânia Ferreira, Sofia Sousa, António Pedro, Duarte Reis, Adriano Lima, Francisco Loureiro, Catarina Rey e Hugo Direito Dias. O guião da peça é da autoria de Francisco Costa e Inês Rites e a produção está a cargo de Hugo Direito Dias.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Esposende ***

