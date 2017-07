“Férias em movimento” em Celorico de Basto

autor Redacção num. de artigos 33002

De 26 de junho a 28 de julho, as crianças da União de freguesias de Canedo e Corgo estarão a usufruir de férias em movimento com múltiplas acções enriquecedoras e divertidas.



“Queremos que as nossas crianças tenham a melhor qualidade de vida possível, queremos que usufruam de serviços de qualidade, que aprendam enquanto brincam, que estejam salvaguardadas em período de férias escolares, e que tenham tudo isso, na sua área de residência” disse o presidente da União de Freguesias, Sérgio Mota.



As crianças receberam a visita do Vereador da educação da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Fernando Peixoto, enquanto usufruíam de uma acção de formação sobre SNAGOLF, promovida pela a ssociação portuguesa de Snagolf.



“É muito bom verificar que estes campos de férias procuram dar o melhor às nossas crianças, promovendo ações que beneficiem o seu desenvolvimento físico e intelectual, sem descurar a parte da diversão que é tão importante nestas idades” disse o Vereador.



Este “férias em movimento” conta com 43 inscritos orientados por 6 monitores devidamente credenciados para o efeito.



As crianças, ao longo deste período, irão usufruir de visitas à praia, à piscina, ao cinema, ao Pena Aventura, ações de formação e sensibilização e muito mais.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Celorico de Basto ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas