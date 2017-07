‘Crochet Veste com Arte’ promete surpreender o público em Vila Nova de Cerveira

autor Redacção num. de artigos 33002

O objectivo consiste em promover a arte do crochet, reinventando este saber tradicional com um toque de inovação. “O desfile procura fazer a ligação entre esta arte secular, os trajes tradicionais minhotos e a contemporaneidade de algumas peças de vestuário”, explica o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira.



No total serão apresentadas mais de 60 peças que vão desde vestidos, casacos e vestuário de praia, até aos acessórios criados em exclusivo para os 30 jovens modelos que cruzarão a ‘passerelle’. Os materiais utilizados são os algodões exóticos e a lã que, combinados com o espírito de união, o envolvimento da comunidade e muita criatividade, proporcionarão um momento único.



Da responsabilidade das juntas de freguesia do concelho está a recriação, integralmente em crochet, das coloridas vestes tradicionais minhotas, como o traje dos noivos, de meia-senhora, de lavradeira (verde, vermelho e azul), de domingar, do camp o e de dó. Já as IPSS’s de Vila Nova de Cerveira vão apresentar vestidos de cerimónia.



Para além das surpresas reservadas, de referir que o desfile encerrará com um vestido de noiva, totalmente recriado em algodão fino. “Está a ser preparado um evento inédito que vai apresentar na ‘vila das artes’ autênticas obras de arte feitas inteiramente em crochet, onde nem os pormenores e os assessórios serão descurados”, adianta Fernando Nogueira.



O ‘Crochet Veste com Arte’ surge no âmbito do sucesso de 2014 e 2016 do evento ‘O Crochet Sai à Rua’, que ornamentou as ruas e edifícios públicos do centro histórico da vila com crochet. Este projeto comunitário, que tem regresso marcado em 2018, é já considerado uma referência nacional com destaque além-fronteiras.



O evento ‘Crochet Veste com Arte’ tem entrada livre.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vila Nova de Cerveira ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas