CDU defende musealização das Convertidas

Carlos Almeida, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Braga, defende a musealização do Recolhimento das Convertidas e a sua valorização patrimonial e turística.

O candidato e actual vereador da CDU visitou ontem o edifício e, no final da visita, lembrou que nos últimos quatro anos o actual executivo municipal, liderado por Ricardo Rio, “nada fez para preservar o edifício”.

“Em campanha eleitoral souberam anunciar que o Ministério da Administração Interna, era então ministro Miguel Macedo, tinha assumido o compromisso de ceder o edifício à Câmara, mas isso não passou de uma promessa”, constata Carlos Almeida, para quem a câmara poderia e deveria ter uma atitude bem mais proactiva na preservação daquele património.



Carlos Almeida recordou ainda que a intervenção mais recente, levada a cabo pelo Ministério da Administração Interna, visou apenas pintar a fachada e mudar as telhas que estavam danificadas.

A requalificação e musealização do edifício das Convertidas e do seu recheio vai ser uma das propostas que a CDU vai incluir no seu programa eleitoral autárquico. Porém, a intervenção não se vai ficar por aqui.



Através da deputada Carla Cruz — que volta a integrar a lista de candidatos à Assembleia Municipal de Braga — a CDU pretende levar este tema até Lisboa.

“Vamos ver se é possível, ainda antes das férias, que Carla Cruz apresente na Assembleia da República um projecto de resolução para que haja intervenção o quanto antes e a musealização das Convertidas”, anunciou Carlos Almeida, realçando que a CDU vai procurar colher contributo das restantes bancadas para obter unanimidade nesta matéria.

Carlos Almeida realçou ainda que o edifício só não está em pior estado devido “à boa vontade” de dois particulares que vão zelando pelo espaço. São eles Fernando Mendes e Leonardo Rodrigues, que guiaram a comitiva da CDU na visita realizada ontem de manhã.

