S. João de Braga rodou a favor do fundo ‘Partilhar com Esperança’

autor Redacção num. de artigos 33002

A Associação de Festas de São João de Braga entregou ao arcebispo primaz, D. Jorge Ortiga, a receita proveniente da iniciativa ‘Ponha o São João a andar à roda’.



Simbolicamente, toda a receita foi entregue nas mesmas moedas que os bracarenses e visitantes depositaram no dispositivo que permitia colocar a estátua do São João na fonte luminosa da Praça da República a rodar e ficar voltada para o Bom Jesus ou para a Capela de São João da Ponte. Assim, os 1223 euros doados foram entregues em 1800 moedas de cinquenta cêntimos, um e dois euros, que indicam que durante os 12 dias de festa, o São João deu 4800 voltas.

O presidente da Associação de Festas do São João de Braga, Rui Ferreira, classificou esta iniciativa “um sucesso”, considerando que esta foi “uma maneira divertida e criativa de resolver o imbróglio que divide os bracarenses mas ao mesmo tempo solidária”.



Este projecto “possibilitou demonstrar que as festas da cidade são também oportunidade e ocasião de dar visibilidade às causas sociais que existem”, conclui o responsável da associação de festas.



Já o arcebispo primaz, D. Jorge Ortiga, agradeceu a generosidade dos responsáveis pela organização por se terem lembrado do fundo ‘Partilhar com Esperança’ promovido pela Arquidiocese de Braga e desafiou “as demais associações e promotores de festas a terem também este tipo de iniciativas com o intuito de apoiar e divulgar causas tão nobres”.

Recorde-se que a Associação de Festas promoveu ao longo das sanjoaninas outras iniciativas solidárias, tais como a Gala Sanjoanina e uma recolha de bens alimentares através da Black Pig Race e do Torneio da Malha.



