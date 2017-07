Barca Jovem apresenta programa diversificado

A Câmara Municipal de Ponte da Barca promove, de 13 a 16 deste mês, a quarta edição do Barca Jovem. O evento, dedicado à juventude, conta com Capitão Fausto, Malaboos e Lado Esquerdo, numa edição variada com espectáculos, concursos, peddy-paper, workshops e actividades desportivas. O encerramento contará com o humorista Fernando Rocha.



Como explica o vereador da Juventude, Ricardo Armada, “a programação deste evento pretende promover a participação activa dos jovens e proporcionar momentos de grande diversão aliados a estratégias de expressão artística, desporto e aventura. O Barca Jovem tem subjacente o objectivo de estimular o conhecimento, o associativismo, o sentido de cidadania e a reflexão sobre os desafios que se colocam aos jovens procurando fazê-lo de forma divertida e apelativa.”

A edição deste ano do Barca Jovem contempla diversas actividades de carácter cultural, artístico, lúdico e desportivo que procuram ir de encontro aos interesses dos jovens. Destaca-se, no dia 14, o Concurso de Jovens Talentos e, no dia 15, o concerto ‘Barca Jovem Music Fest’ que conta com a presença dos Capitão Fausto que prometem grande animação num concerto cantado em português.



Destaque ainda, no dia 16, para o II Trail Terras da Nóbrega que tem como objectivo a promoção da corrida pedestre na natureza, englobando uma caminhada de 10 Km, um Trail Curto de 15 Km e um Trail Longo de 25Km. As paisagens idílicas do concelho de Ponte da Barca prometem encantar os amantes da modalidade, numa organização conjunta do Município e da EcoBarcAventura Associação.



A encerrar a IV edição do Barca Jovem, o humorista Fernando Rocha promete um espectáculo recheado de momentos divertidos e hilariantes.

A programação do evento conta ainda com os Concursos de Fotografia e do ‘Hino do Barca Jovem’, que pretendem premiar a criatividade dos jovens, e com um Peddy-Paper, desportos radicais, workshops e espectáculos de teatro e de artes circenses.



De 13 a 16 de Julho, o evento Barca Jovem prevê ainda um espaço de concentração de stands, ‘Em(Power) Stands’, onde associações e serviços ligados à juventude prometem guiar os jovens na descoberta de novas oportunidades e convidá-los a desfrutar de momentos únicos de convívio. Este espaço será um palco constante de interacção preenchido com stands, jogos, desportos radicais, workshops, karaoke, teatro e muito mais.



