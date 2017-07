Eventos culturais animam a cidade de Viana do Castelo no mês de Julho

A cidade de Viana do Castelo acolhe, durante o mês de Julho vários acontecimentos culturais de ordem nacional e internacional. O objectivo, indicou a Câmara Municipal de Viana do Castelo, é “atrair mais turistas e residentes” aos vários espaços da cidade.



A animação começa já hoje com a abertura da 37ª. edição da Feira do Livro, que durante duas semanas vai animar o Jardim Público da cidade. O programa prevê a realização de cerca de 70 eventos, destinados a diferentes tipos de públicos. Destaque para os encontros com escritores, animação infantil, exposições, peças de teatro, música e apresentações de livros. A Feira é organizada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo e pelo Centro Cultural do Alto Minho.

A Praça da República vai servir de palco, durante três noites (entre os dias 13 e 15) ao ‘Wine & Blues Festival’. Um aconte- cimento que alia a promoção do vinho verde aos ritmos de ‘blues’ de nomes como Delta Blues Riders, André Indiana, The Hurt Fingers, Doghouse Sam & His Magnatones, Wax & Boo gie Rhythm Combo e The Lachy Doley Group.



O Festival Internacional de Folclore do Alto Minho é um desses eventos que acontece entre os dias 17 e 23. O festival é organizado pela Viana Festas e por uma Comissão Executiva que integra vários grupos folclóricos do concelho, e conta com a colaboração da autarquia vianense e do Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais. A organização promete que este ano “Viana do Castelo vai ser o palco de um dos melhores Festivais de Folclore da Europa.”



A Praça da Erva volta a servir de Palco ao ‘Jazz na Praça da Erva’ de 27 a 30 deste mês. A marcar os 26 anos, este Festival mantém um lugar de prestígio no panorama do Jazz nacional e peninsular.



Bárbara Matos, a jovem guitarrista recentemente admitida numa das melhores escolas do mundo, o G Project - projeto nacional de Jazz Manouche que integra o conhecido músico Francisco Tavares, JSocho Stephan Trio (Alemanha), Budda Power Blues e a Oxy Patina marcam este festival.



