Câmara de Braga quer reforçar parceria com Serralves

O presidente da Câmara Municipal de Braga e a presidente da Fundação Serralves subscreveram ontem a necessidade de aprofundamento da colaboração entre as duas entidades, ao abrigo da parceria estabelecida em finais de 2015.



Na abertura da exposição ‘Que sais-je?: Livros e edições de artista da Colecção de Serralves’, Ricardo Rio considerou que a ligação recente de Braga à Fundação Serralves, ao abrigo do estatuto de ‘Município Fundador’, deve ser aprofundada e é “incontornável” no contexto da candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura em 2027.

Ana Pinto, presidente da Fundação Serralves, declarou o desejo de ver a parceria com a Câmara Municipal “desenvolver-se de forma mais ambiciosa”, até porque considera Braga una cidades com “uma dinâmica cultural extraordinária”.



O presidente da Câmara Municipal reconheceu, no entanto, que a carência em Braga de uma espaço para exposições de grande dimensão é um ‘handicap’ que a cidade tem de ultrapassar para reforçar a cooperação com a Fundação Serralves, projectada para a organização de exposições, promoção de conferências, consultoria na criação de serviços educativos para os equipamentos culturais locais e desenvolvimento de projectos no âmbito nas media arts.

A exposição ontem inaugurada apresenta mais de vinte livros e edições de artista produzidos entre os anos 1960 e a actualidade, por artistas, em que se incluem Stanley Brouwn, Paulo Bruscky, Ernst Caramelle, Tacita Dean, Charlotte Moth, Paulina Olowska, Dieter Roth e Allan Ruppersberg, entre outros.



‘Que sais-je? Livros e Edições de artista da Coleção de Serralves’ é organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves e comissariada por Ricardo Nicolau, curador do Museu.

A mostra inspira-se em‘Que sais-je?’, o nome da famosa enciclopédia de bolso francesa fundada em 1941, pensada para fazer chegar ao grande público conhecimentos sobre as mais diversas áreas. A colecção publicou, desde a sua origem, 3 800 títulos de 2 500 autores.

A exposição que a Fundação Serralves traz a Braga promove a reflexão sobre a utilização por parte de artistas, desde as primeiras vanguardas do século XX, de formas clássicas de armazenar e transmitir conhecimento, como atlas, dicionários e enciclopédias.

Numa altura em que os modelos de escolas e academias são cada vez mais usados por artistas e curadores, e em que um número crescente de exposições integra formatos eminentemente pedagógicos como ateliês, seminários e conferências, ‘Que sais- je?’ permite reconhecer as formas como as edições de artista sempre apresentaram visões alternativas de “transmissão de conhecimento”.



