Abertura do Curso de Ingresso na Carreira Diplomática na Universidade do Minho

A Universidade do Minho (UMinho ) iniciou ontem o Curso de Ingresso na Carreira Diplomática. O curso destina-se a todos aqueles que pretendem ingressar na carreira diplomática.

A realização do curso, por parte da Escola de Economia e Gestão e da UminhoExec, justifica-se, no entender do Reitor da UMino, António Cunha, na medida em que “emerge, de um modo muito forte, a dimensão da diplomacia científica e da ciência, no meio das relações diplomáticas entre países. A relação entre países faz-se na dimensão científica”.



A primeira aula do curso contou com a presença de Jaime Gama, ex- ministro dos Negócios Estrangeiros, que alertou os frequentadores do curso para as constantes e as variáveis da política externa portuguesa.



Discorrendo pela história de Portugal, desde o Condado Portucalense até à actualidade, Jaime Gama identificou como uma constante da política externa lusa “a necessidade de preservar a identidade do país e a liberdade de acção”. Contudo, alertou o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros”a geografia e a História condicionaram sempre a política externa do país”.

Jaime Gama defendeu ainda a necessidade das relações com os outros países terem em conta “a incerteza internacional que se vive actualmente a vários níveis” e a “desvalorização do sector do Estado com a consequente retirada de meios. Tem-se registado também o aparecimento de culturas políticas populistas”.



O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros aconselhou os candidatos a diplomatas a lerem “bons manuais de História de Portugal, de História Militar Portuguesa ea História da Língua portuguesa” para que conheçam melhor o páís que poderão vir a representar.

O curso prolonga-se até 29 de Julho, abordando temas como ‘A União Europeia, a NATO e problemáticas Regionais’, o ‘Direito Internacional Público’, o ‘Direito da União Europeia’, as ‘Políticas da União Europeia e Portugal’ e ‘O tecido Empresarial Português’.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas