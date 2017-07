Ponte de Lima promove a IX Feira de Caça, Pesca e Lazer de 14 a 16 de Julho

Ponte de Lima é, indubitavelmente, uma zona privilegiada, com acessos extraordinários. Assim, as práticas ligadas à caça e pesca podem ser realizadas em condições agradáveis.



Parques para momentos de lazer, aqui, são inúmeros. Oportunidades para passar alguns dos seus melhores momentos também não faltam, por exemplo esta feira, que foi preparada a pensar em si, no melhor que lhe podemos oferecer, na melhor forma de darmos a conhecer a nossa cultura, as nossas tradições, as nossas raízes.



Aproveitar cada espaço de Ponte de Lima, descobrir cada canto e conhecer a história em cada beco, é o desafio que o Município faz, aproveitando a Feira de Caça, Pesca e Lazer, de 14 a 16 de julho. O evento procura promover a perfeita união entre práticas de caça e pesca, e os espaços de lazer. Não lhe faltarão, seguramente, atividades para fazer e coisas para conhecer.



O programa deste evento que visa divulgar todos os serviços e atividades ligadas aos setores que lhe dão nome, tem início às 18h00 da sexta-feira 14 de julho. Sendo que o destaque da Cerimónia de Inauguração vai para “AMFF in Concert”, o concerto da Academia de Música Fernandes Fão, que tem lugar às 22h00 no recinto da Expolima.



A programação que se divide pelos dois dias seguintes, 15 e 16 de julho, conta na manhã de sábado com provas de caça e de pesca, assim como com várias demonstrações e arruadas. A tarde do mesmo dia é marcada pelo 4º Concurso de Beldades Caninas e pelo Colóquio “Floresta e Caça”. O dia prossegue com o “Free Trail Visite Ponte de Lima”, que tem início às 18h00, e com “Charme das Bielas”, o Desfile de Carros Clássicos. Mas o grande destaqu e do dia passará mesmo pelo Concerto de João Pedro Pais. O cantor que recentemente voltou às grandes canções, com “Identidade”, o seu sétimo álbum de originais, trás no dia 15 de julho a Ponte de Lima novas canções e “velhos” êxitos.



O último dia de Feira, dia 16, tem início bem cedo, pelas 07h00 da manhã, com o IV Troféu de St. Huberto de Ponte de Lima. As rusgas e demonstrações continuam a animar o dia, até ao III Concurso de Mel do Alto Minho, e ao VI Concurso de Mel de Ponte de Lima.



A feira conta ainda com uma série de atividades paralelas no seu recinto, tais como as promovidas com caráter gratuito pela Desporto Aventura: Air Bungee e Tiro ao Alvo (Arco, Carabinas de Pressão de Ar e Zarabatana.



Ainda em paralelo ao programa, e por entre exposições diversas, vão estar patentes ao espaço esculturas de madeira com motosserra, e um espaço para terapias assistidas com animais.

O aluguer de canoas para passeio no Rio Lima, é uma das possibilidades que o evento torna tangível, assim como, para os inscritos, um Ride Noturno em BTT ao Pé do Negro.



Esta simbiose entre práticas de caça e pesca, e espaços de lazer é fruto de uma parceria entre o Município de Ponte de Lima e a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima, em colaboração com as federações de âmbito nacional e Associações do concelho, dos vários sectores que dão mote a este evento, nomeadamente, Caça, Pesca, Apicultura, Desporto, Floresta, Recreação e Lazer, divulgando e valorizando os produtos e recursos naturais de excelência que o concelho dispõe.





