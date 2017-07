Artur Coimbra lotou Sala Manoel de Oliveira com a obra “Fafe, Meu Amor”

A obra “Fafe, Meu Amor”, de Artur Ferreira Coimbra, em segunda edição, foi apresentada na Sala Manoel de Oliveira, em Fafe, que lotou completamente de amigos, familiares e admiradores. A primeira edição, de 2013, estava há muito esgotada.



Numa sessão que contou com a presença do Presidente da Câmara, Raul Cunha, a abertura musical esteve a cargo do Coro de Pais e Amigos da Academia de Música José Atalaya, sob a direcção do maestro Tiago Ferreira, actuando ainda o música e cantautor fafense Valter Lobo.



A apresentação da obra esteve a cargo do escritor Paulo Moreira, que sublinhou, a determinado passo, “esta reedição, revista e aumentada, vem legitimar de forma inequívoca - se para isso houvesse necessidade - a superior qualidade do historiador, investigador, jornalista, poeta e homem das letras de Fafe que é Artur Coimbra, mas sobretudo, vem confirmar de forma inabalavelmente perene o seu enorme amor, rodando pelas raias do fascínio e da paixão, por esta terra que é Fafe”.



O apresentador abordou o trajecto principal da vida e da obra do autor e a sua ligação vivencial e literária a Fafe, sua terra adoptiva.

“É com um pleno e escrupuloso sentido de memórias que é composta esta obra, e, por isso, entendo que ela ultrapassa os limites do simples acto literário e afectivo, e assim sendo, a esta obra eu atribuiria o subtítulo de “O Evangelho segundo o Amor a Fafe” porque é de um evangelho que se trata, quer pela forma literária, que pela origem fragmentária dos textos, mas acima de tudo pela visão afectiva e em alguns casos doutrinal, escrita ao longo de centenas de anos por historiadores de renome, e grandes fafenses, cujos textos recolhidos estão plasmados nesta obra”.



Esta é uma edição revista e aumentada com mais cerca de três dezenas de textos poéticos dos séculos XX e XXI, sempre tendo Fafe como amor maior.

Ao contrário da edição inicial, da responsabilidade da Junta de Freguesia de Fafe, esta acontece sob a égide do Núcleo de Artes e Letras de Fafe, em parceria com aquela, no seu escopo programático de dar voz aos autores de Fafe ou que versem Fafe nas suas criações literárias.

Esta é uma “obra de absoluto e desmedido amor a Fafe”, como refere Artur Coimbra, uma obra de paixão, “construída” ao longo de anos de pesquisas em jornais, almanaques e obras literárias. São dezenas de textos em prosa e em verso que têm em comum a exaltação de “Fafe”, tema tratado das mais diversificadas, afectuosas e carinhosas formas.

São textos de autor, assinados por escritores, jornalistas, cronistas e poetas, originários do concelho, mas também exteriores às suas fronteiras geográficas ou mentais e que foram recolhidos em forma de antologia.



A obra integra três núcleos fundamentais: o primeiro insere mais de três dezenas de textos em prosa, dos últimos três séculos, desde 1706 à atualidade, quer de autores locais, quer de autores de nível nacional que escreveram sobre Fafe, como Camilo, Agustina ou Saramago; o segundo, inclui largas dezenas de textos poéticos sobre Fafe de mais de 30 autores locais, do princípio do século XX aos nossos dias; finalmente, cerca de uma centena de imagens sobre Fafe editadas em diferentes décadas do século XX, que surgem reunidas na mesma publicação.

“São basicamente textos que elevam a auto-estima dos fafenses e glorificam as belezas, potencialidades, valores e hospitalidade da terra”, sublinha o autor da obra, salientando que neles sobressaem os valores maiores de Fafe, os seus arquétipos, as suas mitologias, os seus símbolos incontornáveis (monumentos, espaços arquitectónicos, sociabilidades, progressos, festas, lendas, cultos, gentes).

