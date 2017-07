Vila Verde: Santa Casa leva mais de 200 crianças ao ZOO da Maia

Realizou-se o passeio/convívio anual do infantário da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde. Bem cedinho, ainda com o resquício de sono, lá foram as crianças e os respetivos educadores e professoras para os autocarros. Trajados a rigor com as cores da instituição, com o seu crachá de identificação, rumaram ao ZOO da Maia.



Uma verdadeira loucura. Não faltaram os animais selvagens e muitos outros que deliciaram as crianças arrancando sorrisos e olhares de espanto. Sem dúvida que os animais ainda despertam a atenção das crianças.



A direção do infantário lembrou que “ este passeio é um momento único para as nossas crianças. Ao longo do ano estamos a desenvolver as capacidades de cada um deles, procurando sempre educar e ao mesmo tempo desenvolver a brincadeira para se divertirem. É um momento único de convívio entre as crianças e os educadores num ambiente mais descontraído.”



Foi um dia em cheio. Com direito a almoço em conjunto, muitas brincadeiras e momentos de diversão. É sempre um dia diferente, onde as crianças aproveitam para conviver fora do contexto de sala, e onde se fomentam os laços de ligação entre o educador e a criança.

O Sr. Provedor realçou que “este convívio tem em vista criar laços fortes entre os educadores e as crianças. É um momento único onde se fomenta a amizade e o convívio entre as crianças de salas diferentes.”



A proximidade à vida selvagem, a observação e a compreensão do papel de cada animal na natureza, através de momentos memoráveis, contribui para a formação das crianças com uma maior consciência ambiental e maior sensibilidade para a Conservação dos animais e do ambiente.

No final todos vêm felizes. Um dia diferente para iniciar o verão da melhor forma.







*** Nota da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde ***

