Ponte de Lima: Rebordões Santa Maria tem Casa Mortuária

O Executivo Municipal de Ponte de Lima marcou presença na cerimónia de bênção da Casa Mortuária de Rebordões de Santa Maria, um equipamento há muito desejado para complementar o centro cívico da freguesia de Rebordões Santa Maria.



Implantada junto à Sede da Junta de Freguesia, a sua construção adaptou-se às características morfológicas do terreno existente respeitando a integração com a envolvente, a orientação solar e as acessibilidades e terá zonas diferenciadas, nomeadamente, sala principal, copa e duas instalações sanitárias.



“É de facto uma obra muito importante para a nossa freguesia” considerou o Presidente da Junta de Freguesia de Rebordões Santa maria, José Lima.

Tendo também em conta que os níveis de conforto ambiente, tais como, temperatura, qualidade do ar, luminosidade, cor e conforto acústico, condicionam o bem-estar das pessoas, adotaram-se técnicas construtivas adequadas e materiais apropriados para evitar o recurso a equipamentos consumidores de energias não renováveis e dispendiosas.



A construção da Casa Mortuária de Rebordões de Santa Maria representou um investimento total de 115000€, tendo a autarquia comparticipado com uma verba no valor de 25000€. A autarquia comparticipou ainda em 70% os arranjos exteriores desta empreitada, incluindo o muro de suporte existente de modo a permitir baixar a cota do local da implantação para o nível da sede da Junta de Freguesia fazendo a compensação com uma rampa de inclinação mais acentuada da diferença de cota criada garantindo o acesso aos terrenos.

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Eng.º Victor Mendes realçou a importância deste equipamento para a freguesia.







