Esposende: Centro Social de Curvos encerra ano lectivo com desfile memorável

O Centro Social de Curvos realizou na passada sexta-feira, mais uma excelente atividade, destinada a toda a comunidade, para, de uma forma festiva comemorar o encerramento do ano letivo e o início do Programa de Verão na instituição.



O Desfile realizou-se na rua e adro da igreja, contando com centenas de figurantes e um banho de multidão na assistência, com mais de oito centenas de pessoas. Não faltou colorido, música e representação. Ao desfile seguiu-se um jantar convívio onde foi possível provar as iguarias confecionadas no Centro, como sardinhas assadas, bifanas em pão, feijoada, caldo verde e inúmeras sobremesas, de entre muitos outros petiscos... onde não faltou o tradicional champarreão e a animação musical... Uma noite verdadeiramente memorável.



A animação, o espetáculo e o convívio trouxeram um colorido e uma alegria contagiantes. Num desfile a evocar as vivências e os trajes de várias épocas esteve tudo magnifico; O vestuário, o desfile, a música e as atuações. Os utentes, conjuntamente com as funcionárias, foram os grandes & ldquo;artistas”, trajados a rigor e com muito estilo. A comunidade, tal como vem sendo habitual, marcou presença em número muito significativo, enchendo o adro de Curvos.



Elsa Fernandes, responsável da instituição, deixou “um agradecimento muito especial às centenas de pessoas que fizeram questão de marcar presença; Os utentes, os seus familiares e a comunidade.” Deixou ainda “Um obrigada muito sentido a toda a equipa do Centro Social de Curvos que comigo tem trabalhado, pela entrega, pela dedicação, pelo profissionalismo, pelo empenho e pela solidariedade; Funcionárias, voluntários e colaboradores”.

Entretanto está já em curso um rico programa de atividades de verão destinado a todos os utentes e a muitos outros interessados em participar nos cursos de férias vocacionados para inúmeras temáticas, como a culinária, as artes, os trabalhos manuais, a história, a música, os passeios ao Alentejo, a Trás-os-Montes e a vários outros destinos e a habitual ida à praia.

Aproveitamos para desejar ótimas férias a todos.

