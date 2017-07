São Victor prepara 'Praia de Sonho... Férias na Areia'

autor Redacção num. de artigos 33013

Proporcionar dias de férias à beira mar, num ambiente educativo, pedagógico e divertido é um dos objetivos da Colónia de Férias “Praia de Sonho…Férias na Areia”, que se vai realizar no edifício da Colónia da Segurança Social, na Vila da Apúlia.



Numa parceria com o CCD Braga, a Junta de Freguesia de S. Victor volta a proporcionar a possibilidade de cerca de 160 crianças e jovens poderem usufruir de 5 dias de férias, à beira mar, num espírito de salutar convívio e aprendizagem.

Estas Colónias de Férias serão realizadas em dois turnos, sendo que o primeiro inicia dia 24 e termina a 28 de Julho e o segundo arranca a 31 de Julho até dia 04 de Agosto.



As Colónias de Férias “Praia de Sonho” são dirigidas a crianças e jovens residentes na freguesia de S. Victor, com idades compreendidas entre os 9 e os 15 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na secretaria da Junta de Freguesia de S. Victor até ao próximo dia 17.



Contudo, já na 4ª feira, dia 19 de Julho, será realizada uma reunião com pais, monitores e executivo da Freguesia, a fim de dar a conhecer as normas de participação nas Colónias de Férias, que se realizam no edifício da Segurança Social, localizado na Apúlia.As Colónias de Férias Balneares da Junta de Freguesia de São Victor, Bra ga, realizam-se, este ano, pela décima sexta vez consecutiva, nas instalações da Segurança Social em Apúlia, Esposende.



Esta atividade já foi participada por mais de três mil crianças e jovens que beneficiaram de um contexto de férias, suportando a Junta de Freguesia de S. Victor a totalidade dos encargos, numa medida de auxílio aos agregados familiares, desonerando os pais que podem não ter possibilidades de proporcionar dias de férias aos seus filhos. De igual modo, já mais de cento e cinquenta Jovens tiveram a oportunidade de assumir o lugar de monitores e ajudar a concretizar momentos inesquecíveis das suas e das vidas das crianças de S. Victor.



Ricardo Silva, Presidente da Autarquia de S. Victor desafia a que o Ministério da Segurança Social e Solidariedade reponha os apoios financeiros às estruturas responsáveis pelas Colónias de Férias, numa medida de inclusão, que mitigue as assimetrias de quem vê o mar, pela primeira vez ou uma vez por ano, com a realização desta atividade. Fruto de uma gestão empenhada e diligente, neste momento é o Executivo de S. Victor que assegura a realização das Colónias de Férias, sem qualquer apoio, assumindo esta missão de proporcionar dias inesquecíveis às crianças e jovens da Freguesia.





*** Nota da Junta de Freguesia de S. Victor ***



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas