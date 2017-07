Juliana Antunes vence Gala Jovens Criadores

Juliana Antunes venceu o II Concurso de Jovens Criadores, cuja gala final decorreu anteontem à noite, na Colunata de Eventos do Bom Jesus do Monte. Promovida pelo Município de Braga e apadrinhada pela estilista Elsa Barreto, esta segunda edição do concurso desafiou os jovens a criarem propostas tendo por tema ‘Bom Jesus - Património da Humanidade’.

Cada um dos dez finalistas apresentou uma colecção com quatro coordenados. Foram as propostas da jovem designer de 23 anos, Juliana Antunes, que acabaram por cativar o júri.

Em segundo lugar ficou Cassandra Silva e em 3.º Mariana Pinto.

“A decisão do júri não foi nada fácil, o que significa que há muito talento em Braga e que este concurso, que vai na segunda edição, faz todo o sentido”, referiu Sameiro Araújo, vereadora da Juventude e do Desporto, a quem coube divulgar o nome dos vencedores.

Além de Sameiro Araújo, integraram o júri a estilista Elsa Barreto; Zaira Costa, directora do curso de Design de Moda da EsproMinho; Varico Pereira, em representação da Confraria do Bom Jesus, que apoiou o evento; e, o convidado especial, Manuel Serrão, mentor do Portugal Fashion.

Visivelmente feliz por ter vencido o concurso, Juliana Antunes confessou que “reconforto” era a palavra que melhor definia o seu estado de espírito. Um sentim ento que explica pelo “muito trabalho” que teve a preparar a colecção que apresentou. “Foi tudo bordado à mão e deu imenso trabalho. Estou cansada, mas muito feliz”, confessou.

Entre as dez propostas que desfilaram, foram as de Juliana que visivelmente mais traduziram o tema do concurso. “Sou de Braga e o Bom Jesus é sempre uma inspiração, é lindo. Para criar este colecção visitei o espaço várias vezes e também estudei um bocado sobre este património”, revelou. O resultado desse trabalho acabou por cativar o júri.

Já a trabalhar na área da moda como designer, Juliana confessa que o seu grande sonho é “criar uma marca própria”.

Desta experiência leva ainda a os conselhos que recebeu da sua mentora, Elsa Barreto, que apoiou e acompanhou de perto o trabalho dos dez finalistas.

O evento ficou ainda marcado pela entrega do prémio Confiauto, pelo director da empresa Jorge Gomes, a Nuno Magalhães.

Além de um pequeno concerto com Diana Martinez, que cantou para a cidade do seu coração, como fez questão de realçar, a gala de anteontem ficou ainda marcada pela apresentação pública, em primeira mão, da colecção Outono/Inverno 17’18 de Elsa Barreto, designada ‘Teardrop FW 17’18’, bastante aplaudida pela assistência que lotou a Colunata de Eventos.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas