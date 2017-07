“O segredo do sucesso está no trabalho de uma grande equipa”

“Este é o resultado de um trabalho extraordinário desenvolvido por uma equipa forte, coesa, multidisciplinar e competente, que todos os dias se desafia a dar o melhor de si em prol da sua comunidade, em fazer o melhor por Braga”. É desta forma que Francisco Mota, líder da Concelhia de Braga da Juventude Popular (JP) reage ao prémio Adelino Amaro da Costa com que aquela ‘jota’ bracarense foi novamente distinguida.

Há dez anos a liderar a Concelhia da JP de Braga, esta é a terceira vez que Francisco Mota vê o trabalho, seu e da sua equipa, distinguido com o Prémio Adelino Amaro da Costa, atribuído pelo CDS-PP à melhor Concelhia da JP do país.

Francisco Mora realça que no que às juventudes partidárias diz respeito, “a JP de Braga é hoje uma referência no contexto nacional” e prova disso são as três distinções com o referido prémio e uma acção que tem sido reconhecida na sociedade, nomeadamente com iniciativas solidárias e outros eventos que ajudam a pensar a “Braga do futuro”.

“Este prémio distingue bem aquilo que foi o exercício das nossas funções, não só na acção política mas também na nossa intervenção junto da comunidade bracarense”, especifica o líder da ‘jota’, destacando como o exemplo dessa acção a iniciativa ‘Futsal solidário’.

“Trata-se de uma iniciativa em que conseguimos uma bolsa de estudos para um aluno da Universidade do Minho. Realizamos ainda um ciclo de conferências sobre Braga que vai culminar com o programa eleitoral ‘Braga de Porta Aberta’, a apresentar brevemente”, complementa.

Outra iniciativa de destaque é o JP Team Camp. uma iniciativa que decorre durante um fim-de-semana e no qual reunimos jovens bracarenses. O último decorreu no Gerês, há três meses e reuniu oitenta participantes.

Do trabalho realizado, sobretudo nos últimos quatro anos, Francisco Mota destaca também o roteiro efectuado pelas 37 juntas de freguesia do território concelhio.

“Hoje temos maior consciência da realidade das nossas comunidades devido ao conhecimento que adquirimos com a realização desse roteiro. Reunimos com todos os presidentes de junta de freguesia, independentemente da sua cor político-partidária. Isto também demonstra uma forma diferente de estarmos na política”, refere.

Outra aposta desta concelhia foi a criação de núcleos da JP que cobrem todo o território concelhio.

“Na JP de Braga, os jovens na política autárquica assumem distintivamente aquilo que também é a representação do partido e auguram aquilo que são os seus próprios desafios e aquilo que é num futuro bem próximo serem representantes da sua própria geração”, refere Francisco Mota, acrescentando que “esta juventude também representa em si a força de um país, a vontade de querer vence”.

Esta forma de estar na política traduz na forte presença da JP em listas nas próximas eleições autárquicas (ler página seguinte).“Nos últimos quatro anos trabalhamos para que os jovens se sentissem representados e queremos apostar agora em ter jovens da JP em todas as listas da Coligação Juntos por Braga”, explica Francisco Mota.

“Os jovens, em concreto os da JP, estão disponíveis para trabalhar em prol da sua comunidade.

