Mais novos aprendem a andar de bicicleta

Uns não sabem andar de bicicleta. Outros andam, mas com ajuda. Por isso, todos decidiram participar na iniciativa ‘A pedalar estamos a exercitar’, que se realizou, ontem à tarde, na Escola de Educação Rodoviária de Braga. Pelo terceiro mês consecutivo, este projecto do Município de Braga, em parceria com o Clube de Cicloturismo de Braga, tem levado em média 15 crianças à escola. E os resultados já estão à vista.

“É gratificante ver que algumas crianças que vieram no mês passado e que não sabiam andar de bicicleta, hoje já andam sozinhas”, confidenciou o responsável do Clube de Cicloturismo de Braga, mostrando-se “agradecido” por esta parceria. “É com todo o gosto que estamos aqui a ensinar a andar de bicicleta”, assumiu José Alves, acreditando que “este projecto é uma mais- -valia para os mais novos e já está a dar frutos”.

As ‘aulas’ pretendem, para além de ensinar a andar de bicicleta, “dar nota da conduta correcta de um ciclista na rua ou na montanha”, sublinhou aquele responsável. Portanto, “para além dos benefícios para a saúde, pretende-se sensibilizar para o uso da bicic letas e para as regras na estrada”, defendeu José Alves, destacando ainda o facto deste projecto proporcionar mais uma actividade em família.

Diogo Silva tem 10 anos e é um exemplo do sucesso deste projecto. No mês passado, foi à primeira ‘aula’ e já saiu da escola a saber andar de bicicleta. Ontem insistiu com a mãe para voltar. “Agora não quer outra coisa, no domingo seguinte já pegou na bicicleta e foi andar na ciclovia”, contou Sónia Ferreira, admitindo que esta “é uma boa iniciativa”. Apesar de já ter a bicicleta há muito, Diogo não se conseguia equilibrar e ontem já fez o percurso todo sozinho. “Não foi difícil, só custou a aprender no início”, confessou o pequeno, visivelmente “feliz” por já saber andar de bicicleta.

A pequena Matilde, também de 10 anos, foi ontem a primeira vez. Em casa tem bicicleta, mas só consegue “andar com a ajuda das duas rodinhas”. Ontem o pai, José Silva, decidiu levar Matilde para aprender a andar. “Espero que saia daqui a andar”, atirou. A aprendiz admitiu que estava a “ser difícil”, porque ainda não se conseguia equilibrar”.



