“Sucesso” do Famalicão Made IN deve-se à genética empresarial

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão atribui à “genética famalicense” os bons resultados alcançados pelo projecto Famalicão Made IN, revelados anteontem. Numa sessão que assinalou o 2º aniversário da incubadora de empresas Famalicão Made IN, Paulo Cunha considerou que as características do empreendedor famalicense, nomeadamente o seu “arrojo, afinco e tenacidade” são responsáveis pelo incremento do investimento e do emprego registado no concelho nos últimos três anos.

“Uma Câmara Municipal pode ser parceira das empresas”, defendeu o edil famalicense perante muitos dos empresários e empreendedores apoiados pelo Famalicão Made IN desde Outubro de 2014.

“Uma câmara pode ser parceira das suas empresas, pode ajudar as empresas a derrubar barreiras, a ir além das suas fronteiras geográficas, e a criar um clima de cooperação entre os municípios, as empresas e os empreendedores”, acres centou.

Apontando a multiplicação de programas de incentivo ao investimento e ao empreendedorismo um pouco por todo o país, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão sublinhou que o ‘Made IN’ não foi concebido em nenhum gabinete, antes em articulação com as empresas e os empreendedores.

Na sessão em que foram apresentados os resultados globais do Famalicão Made IN até Junho deste ano, Paulo Cunha alegou que os responsáveis municipais “sempre resistiram à quantificação do projecto”, porque “sempre quiseram ser sóbrios”.

O coordenador do projecto, Augusto Lima, destacou, na celebração do aniversário da incubadora, que foram ultrapassadas as melhores expectativas aquando do lançamento do projecto, em Outubro de 2014, e que “a família Famalicão Made IN tem potencial para mais e melhores negócios em Portugal”, reforçando o concelho como o terceiro mais exportador de Portugal.

