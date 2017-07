S. Victor leva avós e netos a Famalicão

autor Redacção num. de artigos 33013

A Junta de Freguesia de S. Victor promove hoje a 12.ª edição da actividade ‘Unir Gerações’, mítico passeio de avós e netos, em clássicos automóveis como os Citröen 2Cv e Renault 4L, numa parceria com a Bicavalaria do Minho e o Clube 4L (núcleo norte).

Mantendo a tradição, o encontro entre avós e netos inicia-se na Junta de Freguesia de S. Victor, passando pelo Convento de Montariol, onde todos os participantes vão desfrutar de um pequeno-almoço conventual.

A viagem nos Citröen 2Cv e Renault 4L segue para o concelho de Vila Nova de Famalicão, marcando presença nas celebrações do 32.º aniversário da elevação a cidade.

A primeira paragem será realizada na Fundação Cupertino de Miranda e, posteriormente, o grupo de 180 pessoas visitará o Parque da Devesa, reiterando uma vontade de se instituir o Parque Verde das Sete Fontes, em Braga.

/> Após o almoço, a Junta de S. Victor fará a entrega de uma lembrança, a cada motorista dos automóveis clássicos, relativa ao Passeio ‘Unir Gerações’, constituída por uma peça de artesanato, da autoria de Cristina Aguiar, que representa os Citröen 2Cv, as Renault 4L, o avô, o neto e o motorista da viatura.

Ricardo Silva, presidente da junta de S.Victor, reitera a aposta na dinâmica da família, lembrando que a intergeracionalidade é o garante da partilha das experiências, mas também a certeza de uma adaptação aos novos tempos, pelo que avós ensinam os netos e os netos auxiliam os avós. O presidente da autarquia lembra que a Junta de Freguesia tem preocupações no combate ao isolamento sénior e que esta iniciativa, além de unir avós e netos, serve, como exemplo moral, de que devemos estimar e acarinhar o que o tempo preservou com muitos anos de vida.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas