Terra ‘onde Portugal se fez’ aposta nas recriações históricas

Com a afirmação do evento ‘O Recontro de Valdevez’, que tem este domingo a última jornada na envolvente do Paço de Giela, a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez perspectiva já a realização de outras recriações históricas que afirmem esta vila do Alto Minho nos roteiros turísticos culturais.

‘O Recontro de Valdevez’ vai apenas na segunda edição, mas os seus promotores garantem que a mesma é já um elemento seguro de afirmação da identidade local e um investimento municipal com retorno económico ao nível da hotelaria e da restauração.

Com a perspectiva de criação do centro interpretativo ‘Espaço Valdevez’, os responsáveis da Câmara Municipal julgam ter condições para a recriação de outros momentos históricos em que Arcos de Valdevez teve um papel relevante na História de Portugal.

Nuno Soares, da Divisão Cultural da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, admite que o episódio do bombardeamento do Paço de Giela, no séc. XVII, durante a Guerra da Restauração, para desalojar o contingente espanhol lá alojado pode vir a ser encenado com o mesmo rigor histórico do Recontro de Valdevez.

Este arqueólogo releva que tanto o torneio que em 1141 opôs D. Afonso Henriques ao seu primo Afonso VII de Castela e Leão como os incidentes da Guerra da Restauração são momentos históricos essenciais para a afirmação da nacionalidade bem documentados, pelo que a sua recriação pode ser feita com bastante rigor.

O presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, João Esteves, define que é este o caminho que a autarquia pretende trilhar, em alternativa à onda de feiras medievais que se vão multiplicando de norte a sul de Portugal.

“O Espaço Valdevez vai ajudar a outras recriações históricas”, adiantou o autarca ao Correio do Minho, sublinhando que o propósito do Município “não é gazer mais uma feira medieval mas recriações de momentos históricos”.

A aguardar financiamento comunitário, o ‘EspaçoValdevez’ pode ser uma realidade em 2019.

Na segunda edição de ‘O Recontro de Valdevez’, a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez conseguiu o envolvimento de cerca de meio milhar de figurantes recrutados no movimento associativo do concelho.

Manuel Rodrigues, presidente da associação ‘Unidos do Couto’, foi um dos que integrou os desfiles de abertura de portas e outros momentos deste evento.

Trajado à época, este povoense vive a iniciativa camarária “com muito interesse”, sobretudo pela associação à recuperação do Paço de Giela

“É altura de usufruir do investimento que foi feito pela Câmara Municipal”, considerou o presidente da ‘Unidos do Couto’.

comentários

Não existem comentários para este artigo.

