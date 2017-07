Ponte de LIma: cartaz das Feiras Novas 2017 já é conhecido

A Associação Concelhia das Feiras Novas apresentou ontem, 6 de julho, durante a cerimónia oficial da abertura da 11ª edição da Feira do Cavalo o cartaz das festas do concelho, que este ano acontecem de 8 a 11 de setembro.



Numa clara alusão à “Romaria de Noite e de Dia” a imagem das festas mais emblemáticas do concelho, foi criada com fotografias de Amândio Vieira, reconhecido fotógrafo limiano, sendo o trabalho gráfico da responsabilidade dum jovem limiano, Ricardo Rodrigues.



A Presidente da Associação Concelhia das Novas revelou que o cartaz mostra “a cor e a alegria da romaria de Dia e de Noite”. Ana Machado, divulgou ainda que a Associação Concelhia das Feiras Novas pretende nesta edição 2017 conquistar o recorde do Guiness com o maior encontro de tocadores de concertina a tocar a mesma música em simultâneo.



O programa das Feiras Novas reaviva a antiga tra dição da Tourada das Feiras Novas, tendo sido também apresentado publicamente o Cartaz Tourada Feiras Novas 2017, da autoria do jovem Nelson Rocha, natural da freguesia de Vitorino dos Piães.



O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Eng.º Victor Mendes reconheceu mais uma vez o trabalho de “todos aqueles que se esforçam e empenham na realização das maiores festas do concelho e da região, e que todos os anos atrai milhares de visitantes”.



Os concertos filarmónicos, a serenata de fado, os espetáculos de folclore, os cantares ao desafio, as rusgas, as tocatas, o festival de tunas, os cortejos etnográfico e Histórico, a procissão em Honra da Srª das Dores, as sessões de fogo-de-artifício e os três dias de feiras francas prometem cumprir a tradição das maiores festas do concelho e da região.





*** Nota do Gabinete de Comunicação da C.M. Ponte de Lima ***



