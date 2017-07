Montalegre: busto de Carlos Machado inaugurado

autor Redacção num. de artigos 33022

A União de Freguesias de Venda Nova e Pondras inaugurou um busto em homenagem a Carlos Machado, fundador do concurso pecuário e responsável por diversas iniciativas que alavancaram o desenvolvimento local.



A obra em bronze, colocada numa zona nobre, é um tributo enquadrado no programa '+ Cultura na Freguesia'. A cerimónia contou com a presença do executivo municipal.



No dia em que se realizou mais uma edição do concurso pecuário de raça barrosã, na Venda Nova, concelho de Montalegre, a União de Freguesias inaugurou um busto em homenagem ao seu fundador, Carlos Machado. Um momento emotivo na presença dos familiares e onde a população recordou a generosidade, inteligência e ousadia de um homem que, não sendo natural do concelho, dedicou parte significativa da sua vida a esta localidade. Para além de ter criado o concurso pecuário de raça barrosã foi o responsável pela primeira concessão de transportes entre Braga e Venda Nova e vice-versa.







TEM A PALAVRA



Orlando Alves | Presidente da Câmara de Montalegre

«É uma homenagem justa porque é sempre tempo de expressar reconhecimento e gratid ão. Não tive a oportunidade de o conhecer mas pelo que foi dito acerca dos traços biográficos, constata-se que era um homem muito avançado para a época, com cultura e que prezava valores e princípios. Trabalhou na defesa e promoção da sua terra, perspetivando o futuro. Fico satisfeito com este gesto de reconhecimento e gratidão».



António Reis | Presidente da União de Freguesias de Venda Nova e Pondras

«Esta homenagem era mais do que devida e merecida. Foi um homem que lutou pela sua terra em várias áreas. Foi um grande dinamizador desta zona e um cidadão exemplar. Esta foi a forma de mostrarmos a nossa gratidão».



Maria Machado | Neta

«Agradecemos esta reconhecida homenagem. O meu avô foi um homem que nos marcou e que marcou esta comunidade. Agradecemos todo este carinho».



Alcina Machado | Neta

«Foi uma homenagem muito merecida e emotiva. Sentimo-nos satisfeitos por percebermos que o nosso avô ainda pode ser uma referência na região. Era uma pessoa muito especial. Tínhamos uma enorme admiração e carinho por ele».







*** Nota do Gabinete do Comunicação da C.M. Montalegre ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas