Guimarães: organista polaco Przemysław Kapituła na Igreja de Santo António dos Capuchos

A Santa Casa da Misericórdia de Guimarães está a realizar uma série de concertos de órgão integrados na IX edição do Festival Internacional de Órgão Ibérico.



No sábado dia 15 de Julho acontece o segundo concerto de órgão da programação deste ano. O concerto será às 19:00h, pelo organista polaco Przemysław Kapituła, e tem entrada livre.

Os concertos acontecem na Igreja de Santo António dos Capuchos, no órgão histórico do séc. XVIII, restaurado em 2008.



O horário dos concertos sofre, este ano, uma alteração, passando a realizar-se às 19 horas (com exceção do concerto de Setembro que se mantém às 21:30h).

O IX Festival Internacional de Órgão Ibérico, que este ano acontece sob o tema Tradições em Música, inclui cinco concertos, entre Junho e Dezembro.



A nona edição do Festival Internacional de Órgão Ibérico da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães refere-se em particular a perfis de tradições europeias no que respeita ao rei dos instrumentos: o órgão na sua multiplicidade.



Destaca-se, a partir deste ano, a colaboração em parceira com a Sé de Vila Real e o seu órgão sinfónico, na produção de alguns concertos, que desta maneira permite a partilha entre músicos e, oferecendo dois instrumentos diferentes, se espera ser opção para uma maior audiência.



Programa:

15 Julho

Przemislaw Kapitula (Polónia)

16 Setembro

Esteban Elizondo (Espanha)

31 Outubro

Erland Hilden (Suécia)

16 Dezembro

Giampaolo Di Rosa (Itália/Portugal)





Przemysław Kapituła nasceu em 1965, em Varsóvia. Em 1990 terminou a sua formação na Musical Academy of Fryderyk Chopin, em Varsóvia. Dá concertos regularmente no seu país natal, a Polónia, bem como no estrangeiro, nomeadamente Áustria, Argentina, Bulgária, Bélgica, Brasil, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Holanda, Itália, Moldávia, Noruega, Portugal, Roménia, Rússia, Eslováquia, Espanha, Suíça e Uruguai, num total de cerca de 110 concertos por ano, principalmente durante os mais importantes festivais europeus de órgão. Colabora com solistas, coros e orquestras.

Como presidente do Festival of Sacral Music Foundation, organiza anualmente 270 concertos para 24.000 pessoas. É o fundador e diretor-geral, do Festival Internacional de Música Sacra em Varsóvia e do Festival Internacional de Música de Órgão Organs of Achicathedral, também em Varsóvia. Fez várias gravações para rádio e TV.







