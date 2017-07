Cabeceiras de Basto: Francisco Alves visitou obras nos reservatórios de abastecimento de água

autor Redacção num. de artigos 33022

O presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, deslocou-se na terça-feira, dia 4 de julho, ao reservatório dos Pinheiros, na freguesia de Arco de Baúlhe e Vila Nune, para verificar a evolução dos trabalhos de conservação e reparação deste equipamento, vital para continuarmos a assegurar água de qualidade e quantidade para os munícipes.



O autarca fez-se acompanhar pelo vereador Alfredo Magalhães e pelos técnicos dos serviços de águas.



Note-se que a Câmara Municipal tem vindo a dar continuidade aos trabalhos de manutenção e reabilitação nos sistemas de abastecimento de água na freguesia de Arco de Baúlhe e Vila Nune, implicando realização de trabalhos de manutenção das origens de água, na Estação de Tratamento de Água (ETA) do VAU, assim como na beneficiação dos reservatórios de armazenamento de água potável.



Este esforço de melhoria das iniciativas de manutenção das captações e reservatórios insere-se no esforço de modernização permanente dos sistemas de abastecimento de água potável, nos quais a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto tem promovido forte investimento no último ano, em todas as freguesias.



Também na terça-feira, o presidente da Câmara visitou as obras de beneficiação e conservação do reservatório de abastecimento de água de Paçô. Com capacidade de armazenamento de 200 m3, o reservatório de Paçô abastece os Parques Industriais de Lameiros e Olela, assim como as populações na envolvente e parte da freguesia de Basto (Santa Senhorinha), recebendo água da captação de São Nicolau que abastece a vila de Cabeceiras de Basto e freguesias limítrofes até Arco de Baúlhe Vila Nune, constituindo-se este como sistema de abastecimento de água em ‘alta’ mais importante do concelho pelo elevado número de domicílios que serve. O investimento na reabilitação e manutenção deste reservatório de Paçô ascendeu a 4.000 euros.



Desde o último ano até à presente data, na melhoria dos sistemas de captação de água em todas as freguesias e beneficiação e reparação dos reservatórios de abastecimento de água, a Câmara Municipal investiu já 270.000 euros em resultado da forte aposta neste setor vital.







*** Nota do Gabinete de Comunicação da C.M. Cabeceiras de Basto ***





Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas