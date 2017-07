Arcos de Valdevez Rota Cisterciense apresentada em Ermelo

autor Redacção num. de artigos 33022

Arcos de Valdevez e Melgaço apresentaram, no passado sábado, em Ermelo, a Rota Cisterciense, percurso pelo noroeste peninsular que liga os vales do Lima e Minho à Galiza, através das montanhas.



A Rota Cisterciense do Alto Minho-Galiza pretende dar visibilidade ao Património material e imaterial; reconhecer o valor dos conjuntos monacais no desenvolvimento do turismo cultural e religioso; lançar um olhar humanista e místico sobre 900 anos de História; dar um contributo para o Itinerário Cultural Europeu dos Caminhos de Cister; ligar o Vale do Lima ao Vale do Minho pela montanha, contribuir para o seu desenvolvimento; fortalecer os laços transfronteiriços, tendo referências memoriais e registos raianos.



A rota que se inicia no Mosteiro de Santa Maria do Ermelo, em Arcos de Valdevez, passa também pelo Mosteiro de Santa Maria de Fiães (Melgaço), pelo Mosteiro de Santa Maria de São Clódio, em Leiro, na Galiza, culminando na abadia de Santa Maria de Oseira, na província de Ourense.

O caminho transfronteiriço poderá ser percorrido futuramente a pé, a cavalo ou em motociclo.

Para o Municipio arcuense esta é uma ação que irá contribuir para enriquecer a oferta turística no concelho, bem para dinamizar economicamente o território ao nível da restauração, hotelaria e comércio local.





*** Nota do Gabinete de Comunicação da C.M. Arcos de Valdevez ***











Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas